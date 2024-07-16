Российские ученые создали новые костные имплантаты из полимеров

Лечение дефектов твердых тканей критических размеров всегда было серьезной проблемой в медицине. Стандартные методы, использующие донорскую кость, часто имеют недостатки, такие как ограниченная доступность и риск передачи заболеваний. В ответ на это ученые ДГТУ разработали синтетические материалы и методики, включая 3D-печать, которые обеспечивают прочность, необходимую для выдерживания физиологических нагрузок.

Один из участников исследования, старший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов ДГТУ Евгений Садырин рассказал, что скаффолды обладают специфическими свойствами, способствующими росту и регенерации функциональной костной ткани. Со временем они рассасываются, и костная ткань пациента восстанавливается. Эти инновационные имплантаты позволяют заменить поврежденные участки кости, сохраняя при этом микрогеометрические параметры ткани пациента.