В России
Опубликовано 16 июля 2024, 18:10
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Российские ученые создали новые костные имплантаты из полимеров

Которые называются скаффолдами
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали костные имплантаты из полимеров, которые по своим свойствам приближены к человеческой ткани. Эти имплантаты, называемые скаффолдами, представляют собой трехмерные пористые матрицы, создающие механический каркас для клеток.
Российские ученые создали новые костные имплантаты из полимеров
© National Cancer Institute

Лечение дефектов твердых тканей критических размеров всегда было серьезной проблемой в медицине. Стандартные методы, использующие донорскую кость, часто имеют недостатки, такие как ограниченная доступность и риск передачи заболеваний. В ответ на это ученые ДГТУ разработали синтетические материалы и методики, включая 3D-печать, которые обеспечивают прочность, необходимую для выдерживания физиологических нагрузок.

Один из участников исследования, старший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов ДГТУ Евгений Садырин рассказал, что скаффолды обладают специфическими свойствами, способствующими росту и регенерации функциональной костной ткани. Со временем они рассасываются, и костная ткань пациента восстанавливается. Эти инновационные имплантаты позволяют заменить поврежденные участки кости, сохраняя при этом микрогеометрические параметры ткани пациента.