В России
Опубликовано 21 октября 2024, 16:04
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Российские ученые создали новые материалы для оптики на основе аэрогеля

И с использованием наноалмазов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что коллектив ученых из восьми научных институтов России разработал новые материалы для тонкой оптики, используя аэрогель диоксида кремния и наноалмазы. Результаты исследования были опубликованы в журнале ChemNanoMat.
Российские ученые создали новые материалы для оптики на основе аэрогеля

© Ferra.ru

Сотрудники химических институтов РАН, МГУ и федеральных исследовательских центров из Москвы, Черноголовки и Санкт-Петербурга создали прозрачные композитные материалы с нанокристаллическими алмазами, которые равномерно распределены в матрице аэрогеля. Концентрация наноалмазов в композитах варьировалась от 0,01% до 1%, что позволяет изменять оптические характеристики материалов, отметили в пресс-службе ведомства.

Нанокристаллы алмаза, полученные детонационным методом, открывают новые возможности для применения в квантовой фотонике, биовизуализации и адресной доставке лекарств. Исследователи применили одностадийный способ синтеза при комнатной температуре, что значительно упрощает процесс. Важным компонентом является диметилсульфоксид, который обеспечивает гомогенность реакционной смеси.

По словам Ирины Фоминой, старшего научного сотрудника лаборатории ИОНХ РАН, использование поверхностно модифицированных наноалмазов и аэрогеля диоксида кремния открывает перспективы для создания новых функциональных материалов в области оптики и оптоэлектроники.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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