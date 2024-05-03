Российские ученые создали новые солнечные батареи

Это позволяет значительно увеличить срок службы батарей и сделать их более устойчивыми к внешним воздействиям. Сейчас большинство солнечных батарей изготавливается из кремния, но этот материал дорогой и не очень эффективен.

Перовскит — более дешевая и перспективная альтернатива. Однако он быстро деградирует под воздействием кислорода. Новые наночастицы, созданные учеными ЛЭТИ, решают эту проблему.

Они защищают перовскит от разрушения и делают его более устойчивым к внешним факторам. Испытания показали, что новые солнечные батареи с углеродными наночастицами значительно дольше сохраняют свои свойства.

Это позволит сделать солнечную энергию более доступной и привлекательной для широкого использования. В дальнейшем ученые планируют масштабировать свою технологию и начать производство новых солнечных батарей.