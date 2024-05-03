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В России
Опубликовано 03 мая 2024, 11:51
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Российские ученые создали новые солнечные батареи

Новый метод
Ученые из Санкт-Петербурга сделали важный шаг к созданию более эффективных и долговечных солнечных батарей. Они разработали метод интеграции углеродных наночастиц в солнечные панели на основе перовскита (титаната кальция).
Российские ученые создали новые солнечные батареи

© Ferra.ru

Это позволяет значительно увеличить срок службы батарей и сделать их более устойчивыми к внешним воздействиям. Сейчас большинство солнечных батарей изготавливается из кремния, но этот материал дорогой и не очень эффективен.

Перовскит — более дешевая и перспективная альтернатива. Однако он быстро деградирует под воздействием кислорода. Новые наночастицы, созданные учеными ЛЭТИ, решают эту проблему.

Они защищают перовскит от разрушения и делают его более устойчивым к внешним факторам. Испытания показали, что новые солнечные батареи с углеродными наночастицами значительно дольше сохраняют свои свойства.

Это позволит сделать солнечную энергию более доступной и привлекательной для широкого использования. В дальнейшем ученые планируют масштабировать свою технологию и начать производство новых солнечных батарей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#солнечные батареи
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#природа
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#Энергия