Российские ученые создали новый электрод для операций на щитовидной железе

Разработка снижает риск осложнений во время хирургических вмешательств
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (ЧГУ) получили патент на монополярный электрод, предназначенный для операций на щитовидной и паращитовидной железах. Патент был оформлен в сентябре 2025 года.
Разработка создана для применения в малоинвазивной хирургии и направлена на повышение её безопасности. По данным ведомства, использование электрода уменьшает мощность теплового воздействия во время вмешательства. Это снижает вероятность ожогов тканей, в том числе сосудов и нервов.

Инструмент позволяет контролировать проводимость нервных структур, что помогает прогнозировать функцию гортани после операции. Такой подход снижает риск осложнений, связанных с повреждением нервов.

По сравнению с применением существующих инструментов, новый электрод должен сократить количество электроожоговых повреждений, которые могут приводить к серьёзным последствиям. Это касается как открытых операций, так и эндоскопических методов.

Над созданием полезной модели работали специалисты медицинского факультета ЧГУ.

