Российские ученые создали новый электрод для операций на щитовидной железе

Разработка создана для применения в малоинвазивной хирургии и направлена на повышение её безопасности. По данным ведомства, использование электрода уменьшает мощность теплового воздействия во время вмешательства. Это снижает вероятность ожогов тканей, в том числе сосудов и нервов.

Инструмент позволяет контролировать проводимость нервных структур, что помогает прогнозировать функцию гортани после операции. Такой подход снижает риск осложнений, связанных с повреждением нервов.

По сравнению с применением существующих инструментов, новый электрод должен сократить количество электроожоговых повреждений, которые могут приводить к серьёзным последствиям. Это касается как открытых операций, так и эндоскопических методов.

Над созданием полезной модели работали специалисты медицинского факультета ЧГУ.