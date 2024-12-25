В России
Опубликовано 25 декабря 2024, 19:16
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Российские ученые создали новый изотоп для лечения онкозаболеваний

Тербий-161 снижает лучевую нагрузку на пациента
Ученые Росатома изготовили первую партию медицинского изотопа тербия-161, который открывает новые возможности для лечения злокачественных опухолей. До сих пор этот изотоп в России не производился. Технологию разработали специалисты Института реакторных материалов в Свердловской области, а тестовая партия направлена на испытания в Российский научный центр радиологии имени А. М. Гранова в Санкт-Петербурге.
Российские ученые создали новый изотоп для лечения онкозаболеваний

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Тербий-161 обладает уникальными свойствами, которые делают его перспективным для создания радиофармпрепаратов нового поколения. Предварительные исследования показывают, что он доставляет дозу радиации в 1,5 раза выше, чем существующие препараты на основе лютеция. Это позволяет снизить количество вводимого препарата, уменьшив лучевую нагрузку на пациента и защитив здоровые ткани.

Заместитель директора центра радиологии Андрей Станжевский отметил, что применение тербия-161 позволит повысить точность лечения и снизить побочные эффекты. Это особенно важно в онкологии, где даже небольшое снижение нагрузки на организм может существенно улучшить качество жизни пациентов.

Производство тербия-161 основано на использовании изотопа гадолиния-160, который выпускает другое предприятие Росатома.