Российские ученые создали новый изотоп для лечения онкозаболеваний

Тербий-161 обладает уникальными свойствами, которые делают его перспективным для создания радиофармпрепаратов нового поколения. Предварительные исследования показывают, что он доставляет дозу радиации в 1,5 раза выше, чем существующие препараты на основе лютеция. Это позволяет снизить количество вводимого препарата, уменьшив лучевую нагрузку на пациента и защитив здоровые ткани.

Заместитель директора центра радиологии Андрей Станжевский отметил, что применение тербия-161 позволит повысить точность лечения и снизить побочные эффекты. Это особенно важно в онкологии, где даже небольшое снижение нагрузки на организм может существенно улучшить качество жизни пациентов.

Производство тербия-161 основано на использовании изотопа гадолиния-160, который выпускает другое предприятие Росатома.