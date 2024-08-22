Российские ученые создали новый материал для гибкой электроники и имплантов

Магнитоэлектрики способны преобразовывать энергию магнитных полей в электричество и наоборот. Однако традиционные магнитоэлектрические материалы имеют хрупкую основу, что ограничивает их применение. Новое изобретение, созданное с использованием поливинилиденфторид-трифторэтилена (ПВДФ-ТрФЭ), решает эту проблему благодаря своей гибкости и прочности.

Этот материал демонстрирует эффективность преобразования магнитного поля в электричество на уровне 110 мВ/А, что позволяет его использование в современных персональных компьютерах. Кроме того, его биосовместимость открывает возможности для применения в медицинских имплантатах. Исследователи планируют сотрудничество с отечественными компаниями для внедрения технологии в промышленность.