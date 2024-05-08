Российские ученые создали новый материал для сверхплотного хранения данных

Опубликовано 08 мая 2024, 14:55
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Российские ученые создали новый материал для сверхплотного хранения данныхОно обладает магнитными свойствами
В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые в сотрудничестве с испанскими коллегами разработали новое органическое соединение редкоземельного металла диспрозия. Это соединение обладает магнитными свойствами, которые делают его перспективным материалом для создания систем сверхплотного хранения данных, а также различных молекулярных датчиков и сенсоров.
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Новый материал представляет собой соединение атомов диспрозия с молекулами гемигексафиразина — органического вещества из класса порфиринов. Порфирины известны своей способностью поглощать свет, проводить электрический ток, а также являться основой важных природных пигментов, таких как хлорофилл и гемоглобин, отметили в пресс-службе.
Особенностью этих соединений является то, что в их центре находится пустое пространство, куда можно поместить атомы различных металлов.