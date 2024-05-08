Российские ученые создали новый материал для сверхплотного хранения данных

Новый материал представляет собой соединение атомов диспрозия с молекулами гемигексафиразина — органического вещества из класса порфиринов. Порфирины известны своей способностью поглощать свет, проводить электрический ток, а также являться основой важных природных пигментов, таких как хлорофилл и гемоглобин, отметили в пресс-службе.

Особенностью этих соединений является то, что в их центре находится пустое пространство, куда можно поместить атомы различных металлов.