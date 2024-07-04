Российские ученые создали новый материал для терагерцовой электроники

Материал на основе гексаферрита стронция демонстрирует уникальные магнитные свойства при добавлении алюминия, что позволяет изменять его взаимодействие с электромагнитными волнами с помощью магнитных полей. Это свойство делает его идеальным для использования в оптических детекторах, переключателях и других высокочастотных устройствах, отметили в пресс-службе.

Исследования проведены с использованием современных научных приборов, включая синхротронное излучение и терагерцовый лазер, что позволило ученым полностью изучить свойства нового материала. Он обладает потенциалом для применения в спинтронных устройствах и промышленной электронике, обеспечивая контролируемое взаимодействие с высокочастотными электромагнитными колебаниями.