Российские ученые создали новый метод борьбы с бактериями в ранах

Профессор биофизики и биотехнологии ВГУ, Марина Холявка, подчеркнула, что новый метод стал результатом исследований, целью которых было улучшение эффективности борьбы с бактериальными инфекциями. Их использование демонстрирует значительное улучшение биологической активности, обеспечивая более быстрое и эффективное разрушение бактериальных пленок.

Особое внимание было уделено воздействию комплекса фицина с хитозаном на зубной налет, результаты которого также оказались обнадеживающими. Это открытие может иметь важное значение для разработки эффективных средств гигиены полости рта, отметила Марина Холявка.

Работа над проектом велась в течение года при поддержке гранта Российского научного фонда. Получение фицина из инжира и добыча хитозана из панциря ракообразных открывает перспективы для создания антибактериальных и противовоспалительных средств.