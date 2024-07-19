Российские ученые создали новый метод управления роботами-манипуляторами

Доцент кафедры «Электропривод, мехатроника и электромеханика» ЮУрГУ Иван Холодилин сообщил, что новые принципы управления обеспечивают высокую энергоэффективность, быстродействие и точность роботов. Система позволяет роботам беспрепятственно ориентироваться в пространстве, определять расположение предметов с помощью компьютерного зрения и управлять осями с учетом помех, используя машинное обучение.

Разработка уже привлекла интерес одного из челябинских заводов и может быть применена в металлургии и машиностроении для таких задач, как сварка и покраска. Также планируется создание совместного центра компетенций по робототехнике с Шэньянским технологическим институтом из Китая, отметил Холодилин.