Российские ученые создали новый метод управления роботами-манипуляторами

Опубликовано 19 июля 2024, 16:07
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Российские ученые создали новый метод управления роботами-манипуляторамиСовместив моделирование, компьютерное зрение и машинное обучение
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) первыми в России создали новые принципы управления роботами-манипуляторами, объединив математическое моделирование, компьютерное зрение и машинное обучение. Эта разработка ускорит производственные процессы, в которых несколько роботов выполняют одну и ту же задачу.
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Доцент кафедры «Электропривод, мехатроника и электромеханика» ЮУрГУ Иван Холодилин сообщил, что новые принципы управления обеспечивают высокую энергоэффективность, быстродействие и точность роботов. Система позволяет роботам беспрепятственно ориентироваться в пространстве, определять расположение предметов с помощью компьютерного зрения и управлять осями с учетом помех, используя машинное обучение.
Разработка уже привлекла интерес одного из челябинских заводов и может быть применена в металлургии и машиностроении для таких задач, как сварка и покраска. Также планируется создание совместного центра компетенций по робототехнике с Шэньянским технологическим институтом из Китая, отметил Холодилин.