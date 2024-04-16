Российские ученые создали новый метод заживления ран

Этот метод основан на сочетании бесклеточного продукта с пересадкой кожи. Продукт, лиофилизированный (сушеный) из пуповины, может применяться в порошкообразной форме на ранних этапах лечения. Он ускоряет заживление и приживление пересаженной кожи.

В ходе ограниченных клинических испытаний было доказано, что новый метод эффективен для лечения ран, вызванных минно-взрывными и огнестрельными ранениями. Продукт применяется на поверхность раны, покрытую тканевым трансплантатом.

Это открытие имеет большое значение для медицины, особенно в контексте военной медицины, где быстрая и эффективная обработка ран критически важна.