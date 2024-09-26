Российские ученые создали новый палубный спектрорадиометр для моря

Результаты исследования, проведенного с новым спектрорадиометром, опубликованы в журнале «Океанология». Уникальность устройства заключается в его способности проводить оперативные измерения как на станциях, так и во время движения судна, что значительно увеличивает объем получаемых данных.

По словам Дмитрия Глуховца, доцента доцент кафедры термогидромеханики океана ФАКТ, МФТИ, малое время измерения (1−2 минуты) позволяет работать в условиях переменной облачности и повышает точность данных. Сравнение коэффициентов яркости, зарегистрированных новым прибором и эталонным плавающим спектрорадиометром, показало относительную ошибку менее 15%. Это открывает новые возможности для анализа состояния экосистем Мирового океана.