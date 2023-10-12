Российские ученые создали новый полимер для искусственной кожи

Профессор Дмитрий Иванов, который возглавляет направление "Биоматериалы" в Научном центре генетики и наук о жизни Университета "Сириус," рассказал, что эти полимеры могут быть использованы для имитации кожи, соединительных тканей, сосудов, сердца и других органов. Он подчеркнул, что в природе нет таких мягких полимеров, но они могут быть созданы в лабораторных условиях.

Ученые в Университете "Сириус" разработали систему для создания клейких материалов, чувствительных к давлению, с контролируемой клейкостью. Эти полимеры получаются без добавления химических веществ, и их свойства могут быть настроены путем выбора структуры полимера.

Этот новый метод использует щеточную архитектуру сополимеров, которая позволяет управлять механическими свойствами материала. Это позволит создавать новые материалы, которые устойчивы к воздействию растворителей и ультрафиолетового излучения, что ранее казалось практически невозможным.

Эти инновационные материалы могут иметь широкое применение в области медицины и биомедицины, от создания имплантатов до лечения ран и ожогов.