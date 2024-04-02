Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 02 апреля 2024, 18:16
1 мин.

Российские ученые создали новый препарат на основе хлорина для борьбы с раком

Он безопасен и эффективен
Специалисты из Российского технологического университета МИРЭА разработали новый препарат на основе хлорина для диагностики и лечения рака. Он направлен на точное воздействие на опухолевые клетки, что может привести к их уничтожению.
Российские ученые создали новый препарат на основе хлорина для борьбы с раком
© Ferra

Препарат создан на основе модифицированного хлорофилла — пигмента растений. Ученые отмечают, что препарат безопасен и эффективен, и может использоваться как для диагностики, так и для лечения раковых заболеваний.

Создание препарата на основе природных технологий делает его безопасным для организма человека: после введения он метаболизируется и выводится без вредных последствий для здоровья.

Ректор университета выразил уверенность в том, что такие разработки помогут привнести новые принципы в лечение рака и будут успешно внедрены на российском рынке благодаря стратегической поддержке соответствующих ведомств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RT
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#рак
,
#Россия
,
#здоровье