Российские ученые создали новый препарат на основе хлорина для борьбы с раком

Опубликовано 02 апреля 2024, 18:16
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Российские ученые создали новый препарат на основе хлорина для борьбы с ракомОн безопасен и эффективен
Специалисты из Российского технологического университета МИРЭА разработали новый препарат на основе хлорина для диагностики и лечения рака. Он направлен на точное воздействие на опухолевые клетки, что может привести к их уничтожению.
Препарат создан на основе модифицированного хлорофилла — пигмента растений. Ученые отмечают, что препарат безопасен и эффективен, и может использоваться как для диагностики, так и для лечения раковых заболеваний.
Создание препарата на основе природных технологий делает его безопасным для организма человека: после введения он метаболизируется и выводится без вредных последствий для здоровья.
Ректор университета выразил уверенность в том, что такие разработки помогут привнести новые принципы в лечение рака и будут успешно внедрены на российском рынке благодаря стратегической поддержке соответствующих ведомств.
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