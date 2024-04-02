Российские ученые создали новый препарат на основе хлорина для борьбы с раком

Препарат создан на основе модифицированного хлорофилла — пигмента растений. Ученые отмечают, что препарат безопасен и эффективен, и может использоваться как для диагностики, так и для лечения раковых заболеваний.

Создание препарата на основе природных технологий делает его безопасным для организма человека: после введения он метаболизируется и выводится без вредных последствий для здоровья.

Ректор университета выразил уверенность в том, что такие разработки помогут привнести новые принципы в лечение рака и будут успешно внедрены на российском рынке благодаря стратегической поддержке соответствующих ведомств.

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