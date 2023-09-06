Российские ученые создали новый прибор для слепых людей

Прибор работает на основе нейропластичности — свойстве головного мозга, которое создает или “пробуждает” новые или потерянные (в связи травм или болезней) нейронные связи под воздействием опыта.

По словам руководителя стартапа Umwelt, Максима Коменского, когда человек видит, у него свет попадает в зону отвечающую за зрение, у слепых, к сожалению эта функция не работает, поэтому в компании решили направлять свет (изображение с камеры), на язык.