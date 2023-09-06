Российские ученые создали новый прибор для слепых людей

Российские ученые создали новый прибор для слепых людейПрибор “пробуждает” новые или потерянные нейронные связи
Российский ученые создали новый прибор для слепых людей, который не требует вмешательства в организм.
Прибор работает на основе нейропластичности — свойстве головного мозга, которое создает или “пробуждает” новые или потерянные (в связи травм или болезней) нейронные связи под воздействием опыта.
По словам руководителя стартапа Umwelt, Максима Коменского, когда человек видит, у него свет попадает в зону отвечающую за зрение, у слепых, к сожалению эта функция не работает, поэтому в компании решили направлять свет (изображение с камеры), на язык.
Что при этом происходит? Скажем, вы смотрите на шкаф. Световой сигнал от ближних частей - ручки, передней дверцы - будет сильней, от дальних - слабей. Этот поток сигналов на специальной матрице, расположенной на языке, превращается в своеобразную карту ощущений, по сути, покалываний. Так постепенно мозг учится из ощущений на языке формировать зрительные образы.
После пользования этим устройством около месяца, зоны осязания и зрения начинают контактировать и в итоге зрение само начинает реагировать на свет.