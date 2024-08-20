Российские ученые создали новый сплав для авиации и машиностроения

Опубликовано 20 августа 2024, 16:55
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Российские ученые создали новый сплав для авиации и машиностроенияОн наиболее стойкий к внешним воздействиям
Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в сотрудничестве с международными коллегами разработали новый сплав, состоящий из железа, никеля, хрома, ниобия и марганца. Этот материал обещает улучшить стойкость техники к внешним воздействиям, не увеличивая ее стоимость. Он найдет применение в авиации и машиностроении.
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По словам старшего научного сотрудника лаборатории высокоэнтропийных материалов ЮУрГУ Маджида Насери, новый сплав демонстрирует высокую износоустойчивость. Исследования, проведенные совместно с учеными из Ирана, Великобритании, Китая и ОАЭ, опубликованы в международном журнале Colloids and Surfaces A. Сплав, предложенный впервые, сочетает в себе оптимальные характеристики по цене, твердости и износостойкости.
Создание нового сплава потребовало сложной работы по совместимости его компонентов. В составе сплава основную часть занимают железо и никель, по 15% - хром для антикоррозийных свойств и 10% - марганец. Оптимальные характеристики демонстрирует состав с 65% железа и никеля и 10% ниобия, отметил Насери.