Российские ученые создали новый сплав для авиации и машиностроения

По словам старшего научного сотрудника лаборатории высокоэнтропийных материалов ЮУрГУ Маджида Насери, новый сплав демонстрирует высокую износоустойчивость. Исследования, проведенные совместно с учеными из Ирана, Великобритании, Китая и ОАЭ, опубликованы в международном журнале Colloids and Surfaces A. Сплав, предложенный впервые, сочетает в себе оптимальные характеристики по цене, твердости и износостойкости.

Создание нового сплава потребовало сложной работы по совместимости его компонентов. В составе сплава основную часть занимают железо и никель, по 15% - хром для антикоррозийных свойств и 10% - марганец. Оптимальные характеристики демонстрирует состав с 65% железа и никеля и 10% ниобия, отметил Насери.