Российские ученые создали новый способ доставки лекарства к опухоли

Опубликовано 30 июля 2026, 23:031 мин.
Российские ученые создали новый способ доставки лекарства к опухолиНаноконтейнеры повысили эффективность препарата
Академик РАН, главный научный сотрудник ГЦН «Институт биоорганической химии» Сергей Деев сообщил о разработке нового метода доставки противоопухолевого препарата доксорубицина. В экспериментах in vivo на модели ранних метастазов меланомы в легких он оказался в 10 раз эффективнее традиционной химиотерапии, пишет ТАСС.
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Технология основана на наноконтейнерах, которые быстро и полностью разрушаются в кровотоке. После распада препарат выходит в интерстиций, а затем проникает в ткань опухоли, достигая раковых клеток без участия наночастиц-носителей.
Разработка использует металлорганические каркасы. Ученые установили, что в крови их металлы легко замещаются ионами фосфата, благодаря чему контейнеры распадаются за 30−60 минут и высвобождают доксорубицин. По словам Деева, такой подход позволяет повысить эффективность доставки препарата по сравнению с традиционной химиотерапией.