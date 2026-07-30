Российские ученые создали новый способ доставки лекарства к опухоли

Технология основана на наноконтейнерах, которые быстро и полностью разрушаются в кровотоке. После распада препарат выходит в интерстиций, а затем проникает в ткань опухоли, достигая раковых клеток без участия наночастиц-носителей.

Разработка использует металлорганические каркасы. Ученые установили, что в крови их металлы легко замещаются ионами фосфата, благодаря чему контейнеры распадаются за 30−60 минут и высвобождают доксорубицин. По словам Деева, такой подход позволяет повысить эффективность доставки препарата по сравнению с традиционной химиотерапией.