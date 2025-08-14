Российские ученые создали новый способ нейтрализации змеиных ядов

Эксперименты проводились с ядом американских ботропсов — представителей семейства гадюковых. Учёные выделили из водорослей Тетрадесмус косой и Наннохлорис особые соединения, которые почти полностью подавляют действие яда. Эти вещества предотвращают нарушения свёртываемости крови и защищают клеточные мембраны от разрушения.

Ежегодно от укусов змей погибают десятки тысяч человек, преимущественно в тропических странах. Существующие противоядия часто дороги, недоступны и могут вызывать серьёзные побочные эффекты. Новое открытие может привести к созданию более безопасных и доступных антидотов.

Особую ценность исследование представляет для регионов с ограниченным доступом к медицинской помощи. В перспективе метод может быть адаптирован и для нейтрализации яда обыкновенной гадюки, распространённой в России.

Работа проводилась совместно с бразильскими и российскими коллегами.