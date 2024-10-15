Российские ученые создали новый способ синтеза молекул для медицины

Новый подход позволяет создавать только «правильные» молекулы, избегая образования побочных изомеров, что упрощает процесс очистки и делает синтез более эффективным. По словам доцента Константина Саватеева, это может существенно повысить качество препаратов, применяемых для лечения герпеса, рака и других заболеваний.

Отличительная черта нового метода — его высокая эффективность, которая превышает 80%. Это открывает путь для разработки более доступных и эффективных лекарств, что особенно актуально в условиях роста потребности в качественных медицинских препаратах.