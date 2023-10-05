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21:30, 05 октября 2023
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Российские ученые создали новый тип катализаторов для производства лекарств

В них не содержатся опасные компоненты

В пресс-службе НИТУ МИСИС рассказали, что ученые вузы в сотрудничестве со специалистами Института органической химии РАН им. Н. Д. Зелинского создали новый тип катализаторов химических реакций для производства лекарств, пишет ТАСС.

Российские ученые создали новый тип катализаторов для производства лекарств

© Ferra

В пресс-службе добавили, что в катализаторах не содержатся токсичные или опасные компоненты. Также методы их производства могут быть наиболее простыми и недорогими, что подходит для масштабного производства.

Коллектив ученых НИТУ МИСИС и ИОХ РАН разработал несколько стратегий создания нетоксичных катализаторов на основе безопасных наночастиц железа, модифицированных небольшим количеством палладия. Такие биметаллические наночастицы очень активно взаимодействуют в процессе гидрирования (превращения вещества в другое при помощи водорода) связей между атомами и выборочно взаимодействуют с определенными алкенами - видами химических соединений.

Пресс-службА НИТУ МИСИС
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