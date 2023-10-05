Российские ученые создали новый тип катализаторов для производства лекарств

Российские ученые создали новый тип катализаторов для производства лекарствВ них не содержатся опасные компоненты
В пресс-службе НИТУ МИСИС рассказали, что ученые вузы в сотрудничестве со специалистами Института органической химии РАН им. Н. Д. Зелинского создали новый тип катализаторов химических реакций для производства лекарств, пишет ТАСС.
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В пресс-службе добавили, что в катализаторах не содержатся токсичные или опасные компоненты. Также методы их производства могут быть наиболее простыми и недорогими, что подходит для масштабного производства.
Коллектив ученых НИТУ МИСИС и ИОХ РАН разработал несколько стратегий создания нетоксичных катализаторов на основе безопасных наночастиц железа, модифицированных небольшим количеством палладия. Такие биметаллические наночастицы очень активно взаимодействуют в процессе гидрирования (превращения вещества в другое при помощи водорода) связей между атомами и выборочно взаимодействуют с определенными алкенами - видами химических соединений.