Российские ученые создали новый вид аммониевых солей

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:54
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Российские ученые создали новый вид аммониевых солейОн обладает улучшенными свойствами
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна сообщили, что ученые вуза разработали универсальный метод получения четвертичных аммониевых солей (ЧАС) и представили новый вид этого вещества, который до сих пор не был известен в мировой науке. Новая соль обладает улучшенными характеристиками и может применяться в различных отраслях промышленности, включая текстильную.
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Эти аммониевые соли используются широко, включая производство косметических средств, металлургию, сельское хозяйство и текстильную промышленность. Созданный ими новый вид соли обладает улучшенными свойствами по сравнению с уже существующими аналогами и может использоваться, например, в окрашивании тканей, отметили в пресс-службе.
Ученые провели молекулярно-генетический анализ, который позволил им обнаружить гены, ответственные за узорчатость древесины карельской березы. Это открытие имеет большое значение для понимания природы узорчатости карельской березы и может помочь в восстановлении ее ресурсов.