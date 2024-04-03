Российские ученые создали новый вид аммониевых солей

Эти аммониевые соли используются широко, включая производство косметических средств, металлургию, сельское хозяйство и текстильную промышленность. Созданный ими новый вид соли обладает улучшенными свойствами по сравнению с уже существующими аналогами и может использоваться, например, в окрашивании тканей, отметили в пресс-службе.

Ученые провели молекулярно-генетический анализ, который позволил им обнаружить гены, ответственные за узорчатость древесины карельской березы. Это открытие имеет большое значение для понимания природы узорчатости карельской березы и может помочь в восстановлении ее ресурсов.