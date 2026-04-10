Российские ученые создали «объяснимый» ИИ для диагностики эпилепсии

Опубликовано 10 апреля 2026, 19:231 мин.
Российские ученые создали «объяснимый» ИИ для диагностики эпилепсииНейросеть не только ставит диагноз, но и показывает причины решения
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что российские ученые разработали новый метод искусственного интеллекта (ИИ) для анализа электроэнцефалограмм. Технология создана специалистами РЭУ имени Плеханова и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Главная особенность разработки в том, что нейросеть не просто выявляет эпилептические приступы с высокой точностью, но и объясняет, почему она приняла такое решение.
© Ferra.ru
Раньше многие нейросетевые модели оставались для врачей «черным ящиком». Это мешало их внедрению в клиническую практику, поскольку специалисты не могут доверять диагнозу, не понимая его логики. Новый подход показывает на тепловых картах, какие именно участки коры мозга и частотные диапазоны стали основанием для постановки диагноза. Метод сочетает анализ частот и пространственное картирование мозга.
Разработку протестировали на трех архитектурах нейросетей. Лучший результат показала гибридная модель. Анализ помог подтвердить известные механизмы эпилепсии и выявить новые биомаркеры, включая роль гамма-диапазона. В будущем метод планируют применять и для других неврологических расстройств, отметили в ведомстве.