Российские ученые создали «объяснимый» ИИ для диагностики эпилепсии

Раньше многие нейросетевые модели оставались для врачей «черным ящиком». Это мешало их внедрению в клиническую практику, поскольку специалисты не могут доверять диагнозу, не понимая его логики. Новый подход показывает на тепловых картах, какие именно участки коры мозга и частотные диапазоны стали основанием для постановки диагноза. Метод сочетает анализ частот и пространственное картирование мозга.

Разработку протестировали на трех архитектурах нейросетей. Лучший результат показала гибридная модель. Анализ помог подтвердить известные механизмы эпилепсии и выявить новые биомаркеры, включая роль гамма-диапазона. В будущем метод планируют применять и для других неврологических расстройств, отметили в ведомстве.