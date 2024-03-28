Российские ученые создали очки-непроливайки для пациентов с глаукомой

Очки оснащены универсальной резьбой под флаконы, что позволяет пациентам одновременно и точно закапывать оба глаза. Кроме того, разработан вариант с встроенными дозаторами, что облегчает процесс и делает его более удобным.

Профессор Мария Ковалевская из ВГМУ отметила, что глаукома требует точного попадания капель в центральную область роговицы, и новые очки решают эту проблему. По ее словам, подобные инновации особенно важны для людей с односторонним зрением, которые не могут точно закапывать глаза сами.

Планируется, что в 2024 году начнется серийное производство новых очков. Это значимое достижение для медицинской науки, которое поможет улучшить качество жизни многих пациентов с глаукомой.

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