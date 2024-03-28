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В России
Опубликовано 28 марта 2024, 16:36
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Российские ученые создали очки-непроливайки для пациентов с глаукомой

Первые в стране
Ученые Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) разработали первые в России очки-непроливайки, предназначенные для лечения глаукомы. Эти очки позволяют пациентам точно и без промахов закапывать глаза, что критически важно для эффективной борьбы с этим заболеванием.

Очки оснащены универсальной резьбой под флаконы, что позволяет пациентам одновременно и точно закапывать оба глаза. Кроме того, разработан вариант с встроенными дозаторами, что облегчает процесс и делает его более удобным.

Профессор Мария Ковалевская из ВГМУ отметила, что глаукома требует точного попадания капель в центральную область роговицы, и новые очки решают эту проблему. По ее словам, подобные инновации особенно важны для людей с односторонним зрением, которые не могут точно закапывать глаза сами.

Планируется, что в 2024 году начнется серийное производство новых очков. Это значимое достижение для медицинской науки, которое поможет улучшить качество жизни многих пациентов с глаукомой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#очки
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#разработка
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#Россия