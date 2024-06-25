Российские ученые создали оптический прибор для синхротрона СКИФ

В пресс-службе вуза отметили, что разработка трансфокатора позволяет дистанционно изменять количество преломляющих элементов в пучке синхротронного излучения, обеспечивая плавное изменение фокуса и его положения. Новое устройство, оснащенное рентгеновскими линзами, созданными в БФУ, отличается компактностью и лёгкостью, что упрощает его интеграцию в различные экспериментальные установки.

По словам директора международного научно-исследовательского центра «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» БФУ Анатолия Снигирева, этот трансфокатор не имеет аналогов за рубежом и способствует укреплению научно-технологического потенциала России. Устройство станет важным элементом отечественных исследовательских станций, повышая их оснащённость высококачественной рентгеновской оптикой.