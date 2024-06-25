В России
Опубликовано 25 июня 2024, 15:45
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Российские ученые создали оптический прибор для синхротрона СКИФ

Он будет использоваться на исследовательской станции “Микрофокус”
Учёные Балтийского федерального университета им. Канта (БФУ) разработали уникальное оптическое устройство для научных экспериментов на российском синхротроне СКИФ. Этот компактный переносной трансфокатор будет использоваться на исследовательской станции «Микрофокус» СКИФ в новосибирском наукограде Кольцово.
Российские ученые создали оптический прибор для синхротрона СКИФ

© Ferra.ru

В пресс-службе вуза отметили, что разработка трансфокатора позволяет дистанционно изменять количество преломляющих элементов в пучке синхротронного излучения, обеспечивая плавное изменение фокуса и его положения. Новое устройство, оснащенное рентгеновскими линзами, созданными в БФУ, отличается компактностью и лёгкостью, что упрощает его интеграцию в различные экспериментальные установки.

По словам директора международного научно-исследовательского центра «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» БФУ Анатолия Снигирева, этот трансфокатор не имеет аналогов за рубежом и способствует укреплению научно-технологического потенциала России. Устройство станет важным элементом отечественных исследовательских станций, повышая их оснащённость высококачественной рентгеновской оптикой.