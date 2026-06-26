Российские ученые создали оптическую память на основе кремниевого чипа

Опубликовано 26 июня 2026, 18:521 мин.
Российские ученые создали оптическую память на основе кремниевого чипаРазработка хранит данные в световых состояниях
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Пекинского университета разработали микроскопическую оптическую структуру для хранения информации с помощью света. Технология может стать основой новых фотонных вычислительных систем.
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Ученые создали кремниевую структуру, внутри которой свет удерживается благодаря двум связанным оптическим резонансам. Это позволяет устройству работать как многоуровневая ячейка памяти с несколькими устойчивыми состояниями.
Экспериментальный образец имеет размер менее 20 микрометров и потребляет около 0,25 милливатта энергии. Разработка позволяет использовать оптические сигналы вместо традиционной электронной памяти, что в перспективе может снизить энергозатраты при обработке данных.
Ученые уже изготовили прототипы и подтвердили работу технологии на практике. В дальнейшем такие элементы планируют объединять в матрицы памяти и компоненты фотонных чипов.