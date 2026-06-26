Российские ученые создали оптическую память на основе кремниевого чипа

Ученые создали кремниевую структуру, внутри которой свет удерживается благодаря двум связанным оптическим резонансам. Это позволяет устройству работать как многоуровневая ячейка памяти с несколькими устойчивыми состояниями.

Экспериментальный образец имеет размер менее 20 микрометров и потребляет около 0,25 милливатта энергии. Разработка позволяет использовать оптические сигналы вместо традиционной электронной памяти, что в перспективе может снизить энергозатраты при обработке данных.

Ученые уже изготовили прототипы и подтвердили работу технологии на практике. В дальнейшем такие элементы планируют объединять в матрицы памяти и компоненты фотонных чипов.