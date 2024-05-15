Российские ученые создали первый в мире препарат для лечения редкой болезни

Препарат был успешно протестирован на предклинических этапах разработки. В настоящее время готовится регистрационное досье для медицинского применения препарата, и в этом году планируется подача заявления на проведение клинических испытаний на пациентах.

Препарат разрабатывается совместно с компанией «Артген Биотех» и основан на методах доставки гена, который кодирует отсутствующий белок, в мышечные клетки. Обе формы препарата прошли тщательные исследования по эффективности и безопасности.