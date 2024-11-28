В России
Опубликовано 28 ноября 2024, 16:37
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Российские ученые создали первый в мире сверхлёгкий композит для протезов

Новый материал обещает заменить титан
В пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске сообщили, что ученые вуза впервые в мире разработали сверхлегкий композит на основе карбида бора. Этот материал с сквозной пористостью предназначен для костных протезов и может заменить титан, который сейчас широко используется в протезировании.
Российские ученые создали первый в мире сверхлёгкий композит для протезов

© Ferra.ru

Карбид бора, используемый в композите, обладает высокой химической стойкостью, прочностью и инертностью. Это делает его безопасным для организма, исключая коррозию и негативное воздействие. Материал не создаёт помех при магнитно-резонансной томографии (МРТ), что особенно важно для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Важной особенностью нового композита является его способность интегрироваться с костной тканью. Кость может прорастать через поры импланта, что предотвращает осложнения, такие как уплотнение и разрушение кости вокруг протеза. Это позволит продлить срок службы импланта и снизить необходимость повторных операций.

Как рассказал Владимир Хахалкин, руководитель лаборатории биопротезирования центра, созданию материала предшествовали сложные исследования. Ученые добились пористости материала без использования дополнительных химических добавок, что ранее считалось невозможным.