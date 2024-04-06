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В России
Опубликовано 06 апреля 2024, 13:50
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Российские ученые создали пищевую добавку на основе микроводорослей для медицины

И в животноводстве
В пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова сообщили, что ученые вуза создали новую добавку в пищу на основе микроводорослей — суспензию хлореллы. Этот натуральный продукт, содержащий более 650 веществ и элементов, призван улучшить производительность и экологичность в животноводстве и медицине.
Российские ученые создали пищевую добавку на основе микроводорослей для медицины

© Ferra.ru

Разработка биовещества проведена в рамках культивирования одноклеточных водорослей в специальной установке объемом 800 литров. Эксперименты на птицефермах показали значительный прирост в весе у птиц, принимавших добавку хлореллы, а также улучшенную усвояемость пищи и снижение расходов на кормление.

Добавка также может применяться в рыбоводстве, пчеловодстве и растениеводстве, способствуя улучшению почвы и стимулируя рост растений. Ученые утверждают, что ее можно использовать и в медицине для лечения определенных заболеваний, а также рекомендовать людям с нарушением обмена веществ или аллергией, отметили в пресс-службе.

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