Российские ученые создали пищевую добавку на основе микроводорослей для медицины

Разработка биовещества проведена в рамках культивирования одноклеточных водорослей в специальной установке объемом 800 литров. Эксперименты на птицефермах показали значительный прирост в весе у птиц, принимавших добавку хлореллы, а также улучшенную усвояемость пищи и снижение расходов на кормление.

Добавка также может применяться в рыбоводстве, пчеловодстве и растениеводстве, способствуя улучшению почвы и стимулируя рост растений. Ученые утверждают, что ее можно использовать и в медицине для лечения определенных заболеваний, а также рекомендовать людям с нарушением обмена веществ или аллергией, отметили в пресс-службе.

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