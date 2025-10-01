Российские ученые создали платформу для отслеживания анамнеза пациентов

Муковисцидоз — редкое генетическое заболевание, при котором в лёгких скапливается вязкий секрет, способствующий развитию хронических бактериальных инфекций. Пациенты нуждаются в постоянной антибиотикотерапии, но их медицинские данные часто фрагментированы. Новая система решает эту проблему, объединяя информацию из разных источников.

Платформа уже содержит данные о 200 пациентах из 16 регионов России, собранные с 2018 года. Она дополняет существующий регистр больных муковисцидозом, расширяя его аналитические возможности. К системе могут подключаться специализированные лаборатории по всей стране для загрузки результатов исследований.

Использование платформы позволит применять более персонализированный подход к антибактериальной терапии и отслеживать устойчивость к антибиотикам в разных регионах.