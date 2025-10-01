В России
Опубликовано 01 октября 2025, 15:06
1 мин.

Российские ученые создали платформу для отслеживания анамнеза пациентов

Система поможет в лечении больных муковисцидозом
Ученые Самарского государственного медицинского университета, Смоленского государственного медицинского университета и Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова разработали онлайн-платформу для мониторинга микробиологического анамнеза пациентов с муковисцидозом. Разработка позволит врачам эффективнее контролировать динамику заболевания, и корректировать терапию.
Муковисцидоз — редкое генетическое заболевание, при котором в лёгких скапливается вязкий секрет, способствующий развитию хронических бактериальных инфекций. Пациенты нуждаются в постоянной антибиотикотерапии, но их медицинские данные часто фрагментированы. Новая система решает эту проблему, объединяя информацию из разных источников.

Платформа уже содержит данные о 200 пациентах из 16 регионов России, собранные с 2018 года. Она дополняет существующий регистр больных муковисцидозом, расширяя его аналитические возможности. К системе могут подключаться специализированные лаборатории по всей стране для загрузки результатов исследований.

Использование платформы позволит применять более персонализированный подход к антибактериальной терапии и отслеживать устойчивость к антибиотикам в разных регионах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
