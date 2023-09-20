Российские ученые создали пленки для 3D-печати

Основным ограничением для применения полиимидов в качестве оптической продукции является их интенсивная окраска и плохая перерабатываемость. Как правило, в случае промышленно выпускаемых полиимидных пленок их окраска темно-коричневая или глубокая желтая … Нами было установлено, что одним из решений при разработке бесцветных прозрачных полиимидных пленок является поиск баланса свойств - тепловых, оптических, механических, электрических и других. Возникла необходимость разработки новых мономерных структур, которые, с одной стороны, смогут сохранить термическую устойчивость получаемых полимеров и их физико-механические характеристики, а с другой - улучшить оптическую прозрачность и диэлектрическую проницаемость.