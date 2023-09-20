Российские ученые создали пленки для 3D-печати

Российские ученые создали пленки для 3D-печатиИх можно использовать при разработке космических кораблей
Кандидат химических наук, преподаватель ВолгГТУ Мария Наход в беседе с ТАСС сообщила, что ученые Волгоградского государственного технического университета импортозаместили полиимидные пленки для 3D-печати.
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Проведена модификация «фотополимеризующихся композиций полиимидами для 3D-печати, что показало перспективность использования данных полимеров», - рассказала собеседница агентства о новых результатах исследований полиимидов, разработанных группой ученых ВолгГТУ.
Также по словам Марии Наход пленки можно использовать в оптоэлектронной промышленности, где их используют как гибкую подложку. К тому же полиамиды используют при создании спутников и космических кораблей.
Основным ограничением для применения полиимидов в качестве оптической продукции является их интенсивная окраска и плохая перерабатываемость. Как правило, в случае промышленно выпускаемых полиимидных пленок их окраска темно-коричневая или глубокая желтая … Нами было установлено, что одним из решений при разработке бесцветных прозрачных полиимидных пленок является поиск баланса свойств - тепловых, оптических, механических, электрических и других. Возникла необходимость разработки новых мономерных структур, которые, с одной стороны, смогут сохранить термическую устойчивость получаемых полимеров и их физико-механические характеристики, а с другой - улучшить оптическую прозрачность и диэлектрическую проницаемость.