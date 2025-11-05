Российские ученые создали пленку для уменьшения лазерных волн

Опубликовано 05 ноября 2025, 19:551 мин.
Российские ученые создали пленку для уменьшения лазерных волнРазработка толщиной 20 нанометров улучшит микроскопию
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали ультратонкую пленку из халькогенидного сплава, способную уменьшать длину волны лазерного луча в три раза. Толщина устройства составляет 20 нанометров, что значительно меньше аналогов, достигающих 400−600 нанометров.
Пленка демонстрирует эффективность генерации третьей гармоники в 100−1000 раз выше, чем у существующих наноустройств. Она создана на основе сплава германия, сурьмы и теллура (Ge₂Sb₂Te₅) и работает без дополнительных усилителей. Разработка поддержана программой «Приоритет 2030» и Российским научным фондом.
Новая технология найдет применение в лазерной микроскопии для исследования биологических тканей, повышая разрешение изображений. Также она может использоваться в фотонных схемах для квантовой коммуникации, где генерация гармоники позволяет кодировать информацию.