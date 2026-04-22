Российские ученые создали ПО для пересчета колебаний машин

Опубликовано 22 апреля 2026, 18:431 мин.
Российские ученые создали ПО для пересчета колебаний машинРазработка учитывает законы подобия
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) создали программу для пересчета характеристик колебаний от масштабных моделей к полноразмерной технике. Решение учитывает законы подобия и применяется при анализе динамики машин.
Как пояснила автор разработки, доцент кафедры информационных систем и технологий Ирина Куклина, программа выполняет расчеты за секунды и выдает численные данные вместе с графиками колебательных процессов. Она обрабатывает частоту и амплитуду, корректно переводя параметры модели в значения для реальной машины. Это позволяет избежать длительных ручных вычислений.
Разработка ориентирована на задачи автомобилестроения, где часто используют уменьшенные копии техники. Система помогает заранее оценить поведение полноразмерного образца и сократить затраты на создание прототипов. Технологию планируют применять также в дорожной, строительной и специальной технике, отметили в ведомстве.