Российские ученые создали ПО для управления электроникой жестами

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Дмитрия Рюмина, система автоматически определяет 34 наиболее часто используемых жеста, включая отсутствие движения. С ее помощью можно поставить лайк, ответить на звонок или выбрать объект на экране. Для работы нужно включить ПО на компьютере или ноутбуке и показать жест на камеру.

Разработка может найти применение в медицине и на пищевом производстве. Точность распознавания превышает 99,6%, что выше существующих аналогов.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.