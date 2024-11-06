Российские ученые создали подсолнечник с иммунитетом к паразиту и гербицидам

Разработкой сорта занимались специалисты Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) совместно с компанией «Прогресс агро» из Краснодарского края при поддержке Курчатовского геномного центра. Благодаря использованию молекулярных маркеров, ученые смогли предсказать свойства растений и выбрать самые ценные варианты, сообщили в пресс-службе.

По словама руководителя Курчатовского геномного центра ВНИИСБ Михаила Дивашука, ученым удалось значительно сократить вегетационный период подсолнечника до 2,5 месяцев. Это стало возможным благодаря оптимальному подбору условий освещения, температуры и газовой среды. Для экономии времени новое поколение подсолнечника выращивается из незрелых зародышей в лабораторных пробирках, что позволяет получить до шести поколений растений за год.