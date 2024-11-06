В России
Опубликовано 06 ноября 2024, 15:23
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Российские ученые создали подсолнечник с иммунитетом к паразиту и гербицидам

Новый сорт сократит вегетационный период и упростит обработку полей
В пресс-службе Курчатовского геномного центра сообщили, что ученые вывели уникальный сорт подсолнечника, который обладает иммунитетом к опасному сорняку-паразиту заразихе и гербицидам, применяемым для его уничтожения.
Российские ученые создали подсолнечник с иммунитетом к паразиту и гербицидам

© Ferra.ru

Разработкой сорта занимались специалисты Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) совместно с компанией «Прогресс агро» из Краснодарского края при поддержке Курчатовского геномного центра. Благодаря использованию молекулярных маркеров, ученые смогли предсказать свойства растений и выбрать самые ценные варианты, сообщили в пресс-службе.

По словама руководителя Курчатовского геномного центра ВНИИСБ Михаила Дивашука, ученым удалось значительно сократить вегетационный период подсолнечника до 2,5 месяцев. Это стало возможным благодаря оптимальному подбору условий освещения, температуры и газовой среды. Для экономии времени новое поколение подсолнечника выращивается из незрелых зародышей в лабораторных пробирках, что позволяет получить до шести поколений растений за год.