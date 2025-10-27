В России
Опубликовано 27 октября 2025, 20:59
Российские ученые создали покрытие, замедляющее коррозию имплантатов

Материал повышает стойкость сплавов до 79 раз
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые разработали новое защитное покрытие для магниевых сплавов, используемых в биоразлагаемых имплантатах. Материал состоит из полимерной основы с добавлением нанотрубок галлуазита и керамикоподобного слоя, заполненного бензотриазолом. Такое покрытие замедляет коррозию и совместимо с тканями человека.
Испытания показали, что магниевые пластины с новым покрытием сохраняются в 5−12 раз дольше, чем с обычным керамикоподобным слоем, и в 33−79 раз дольше по сравнению с незащищённым сплавом. В среде, имитирующей человеческий организм, сплав с покрытием разрушается примерно в 4,8 раза медленнее, чем с керамикой.

Ранее магниевые имплантаты ограничивались коротким сроком службы, так как сплав быстро корродировал, а продукты разрушения могли вызывать воспаления. Новое покрытие позволяет продлить срок службы конструкций до полного восстановления костей пациентов.

Ученые отметили, что технология может быть полезна не только в медицине, но и в автомобилестроении, авиастроении и электронике. В планах ученых — доклинические и клинические испытания имплантатов с этим покрытием.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
