Российские ученые создали покрытие, замедляющее коррозию имплантатов

Испытания показали, что магниевые пластины с новым покрытием сохраняются в 5−12 раз дольше, чем с обычным керамикоподобным слоем, и в 33−79 раз дольше по сравнению с незащищённым сплавом. В среде, имитирующей человеческий организм, сплав с покрытием разрушается примерно в 4,8 раза медленнее, чем с керамикой.

Ранее магниевые имплантаты ограничивались коротким сроком службы, так как сплав быстро корродировал, а продукты разрушения могли вызывать воспаления. Новое покрытие позволяет продлить срок службы конструкций до полного восстановления костей пациентов.

Ученые отметили, что технология может быть полезна не только в медицине, но и в автомобилестроении, авиастроении и электронике. В планах ученых — доклинические и клинические испытания имплантатов с этим покрытием.