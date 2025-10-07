Российские ученые создали полоски для быстрой проверки состава напитков

Опубликовано 07 октября 2025, 22:131 мин.
Российские ученые создали полоски для быстрой проверки состава напитковГаджет определяет четыре компонента одновременно
В Тульском государственном университете (ТулГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с российскими и китайскими коллегами разработали миниатюрные тест-полоски, которые позволяют мгновенно проверять состав напитков. Новый биосенсор определяет содержание глюкозы, алкоголя, крахмала и молочной кислоты, что делает его удобной альтернативой традиционным лабораторным методам.
Система основана на амперометрическом сенсоре с полимерным носителем, который удерживает ферменты и обеспечивает прямой контакт с электродом без использования дополнительных химических реагентов. Такой подход позволяет анализировать напитки многократно и практически мгновенно, фиксируя даже небольшие концентрации веществ. Чувствительность полосок позволяет определять глюкозу от 0,035 миллимоль/л, этанол от 2,3 миллимоль/л, молочную кислоту от 15 миллимоль/л и крахмал от 2 мг/л сразу.
Испытания на пищевых продуктах показали высокую точность и надёжность разработки, сопоставимую с методами газовой хроматографии и капиллярного электрофореза.