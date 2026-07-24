Российские ученые создали поляризатор для увеличения скорости передачи данных

Основой устройства стал сплав германия, сурьмы и теллура, ранее применявшийся в перезаписываемых DVD-дисках. Материал способен быстро переходить между кристаллическим и аморфным состояниями под воздействием лазера или других источников тепла. Благодаря этому меняется поляризация проходящего света.

Площадь нового поляризатора составляет менее одной сотой квадратного сантиметра. В пресс-службе вуза отметили, что существующие технологии позволят переключать режимы его работы менее чем за одну микросекунду. Дальнейшее улучшение теплоотвода может еще больше сократить время переключения и расширить возможности практического применения разработки.