В России
Опубликовано 24 июля 2026, 16:18
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Российские ученые создали поляризатор для увеличения скорости передачи данных

Разработка управляет светом за микросекунду
Российские исследователи совместно с коллегами из Республики Корея предложили новый способ управления поляризацией света, который может увеличить пропускную способность оптических каналов связи. Разработка выполнена специалистами «Сколтеха», пишет ТАСС.
Российские ученые создали поляризатор для увеличения скорости передачи данных

© Ferra.ru

Основой устройства стал сплав германия, сурьмы и теллура, ранее применявшийся в перезаписываемых DVD-дисках. Материал способен быстро переходить между кристаллическим и аморфным состояниями под воздействием лазера или других источников тепла. Благодаря этому меняется поляризация проходящего света.

Площадь нового поляризатора составляет менее одной сотой квадратного сантиметра. В пресс-службе вуза отметили, что существующие технологии позволят переключать режимы его работы менее чем за одну микросекунду. Дальнейшее улучшение теплоотвода может еще больше сократить время переключения и расширить возможности практического применения разработки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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