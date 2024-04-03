Российские ученые создали препарат от болезни Бехтерева

Препарат, разработанный российской компанией «Биокад» совместно с учеными РНИМУ им. Н. И. Пирогова, направлен на причину заболевания, что делает его уникальным на мировом рынке медицины.

Кроме того, премьер добавил начало внедрения в клиническую практику инновационных биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии. Он подчеркнул, что более 6 миллионов людей нуждаются в таких инновационных методах лечения.