Российские ученые создали препарат от COVID-19 на основе интерферона

Опубликовано 18 июня 2025, 19:511 мин.
Российские ученые создали препарат от COVID-19 на основе интерферонаСредство успешно прошло доклинические испытания
В Новосибирске ученые разработали новый противовирусный препарат, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Основой для него стал белок интерферон лямбда — вещество, которое естественным образом помогает организму бороться с вирусами.
Исследование проводилось специалистами Института цитологии и генетики СО РАН и его филиала — НИИ клинической и экспериментальной лимфологии. Они показали, что новый препарат можно принимать внутрь, и он при этом сохраняет противовирусную активность. Это стало важным достижением, поскольку ранее такие белки быстро теряли эффективность при попадании в организм.
Испытания проводили на клетках эпителия дыхательных путей и глаз. В результате подтвердилось, что препарат способен нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Также ученые отметили, что пероральная форма лекарства обеспечивает лучшую доступность действующего вещества в тканях.
На сегодняшний день препарат прошел стадию доклинических испытаний.