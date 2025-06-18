Российские ученые создали препарат от COVID-19 на основе интерферона

Исследование проводилось специалистами Института цитологии и генетики СО РАН и его филиала — НИИ клинической и экспериментальной лимфологии. Они показали, что новый препарат можно принимать внутрь, и он при этом сохраняет противовирусную активность. Это стало важным достижением, поскольку ранее такие белки быстро теряли эффективность при попадании в организм.

Испытания проводили на клетках эпителия дыхательных путей и глаз. В результате подтвердилось, что препарат способен нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Также ученые отметили, что пероральная форма лекарства обеспечивает лучшую доступность действующего вещества в тканях.

На сегодняшний день препарат прошел стадию доклинических испытаний.