Российские ученые создали препарат против метастазов рака

Раковые клетки часто выживают после первичного лечения и могут стать причиной образования вторичных очагов патологии — метастазов, которые являются основной причиной смертности от рака. Разработанный препарат воздействует на гены, активирующие раковые клетки, блокируя их и предотвращая развитие метастазов.

Профессор Елена Удут пояснила, что препарат не влияет на первичную опухоль, но предотвращает развитие метастазов в других органах. В будущем планируется разработка готовой лекарственной формы и проведение клинических исследований. Выход препарата на рынок может занять не менее 5-6 лет.