Российские ученые создали препарат против метастазов рака

Опубликовано 11 июля 2024, 13:05
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Российские ученые создали препарат против метастазов ракаНа основе нуклеиновых кислот
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях. Основанное на нуклеиновых кислотах соединение предотвращает появление метастазов после удаления первичной опухоли. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medicinal Chemistry.
Раковые клетки часто выживают после первичного лечения и могут стать причиной образования вторичных очагов патологии — метастазов, которые являются основной причиной смертности от рака. Разработанный препарат воздействует на гены, активирующие раковые клетки, блокируя их и предотвращая развитие метастазов.
Профессор Елена Удут пояснила, что препарат не влияет на первичную опухоль, но предотвращает развитие метастазов в других органах. В будущем планируется разработка готовой лекарственной формы и проведение клинических исследований. Выход препарата на рынок может занять не менее 5-6 лет.