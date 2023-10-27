Российские ученые создали принтер для изготовления электролита

Этот метод может значительно повысить эффективность этих источников энергии.

Ученые сфокусировались на использовании доступных 3D-принтеров, которые могут печатать керамические структуры из различных компонентов.

Ученые проверили возможность использования этой установки для создания сложных керамических электролитов, которые необходимы в некоторых твердооксидных топливных элементах. С помощью технологии 3D-печати, они могут задавать структуру электролита, которая максимально способствует взаимодействию с топливом и окислителем в процессе работы.

В ходе работы ученые проверили, можно ли использовать установку для печати твердого электролита со сложной структурой, который применяется в некоторых типах топливных элементов. Технология 3D-печати, как предположили исследователи, позволит задать порам в электролите такую форму, которая позволит ему максимально взаимодействовать с топливом и окислителем в процессе работы .

Также был разработан новый вид "чернил" для принтера, используя пастообразный материал, содержащий цирконий и оксиды скандия или иттрия. После печати и последующей обработки в печи, этот материал превращается в решетчатый керамический электролит, который обладает отличной проводимостью и ионами, превосходящей аналогичные электролиты.