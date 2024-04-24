Российские ученые создали прочный гидрогель для 3D-печати биоимплантатов

Проблема сохранения формы и размеров при изготовлении биополимерных каркасов была успешно решена благодаря модификации агара молекулами феруловой кислоты. Это естественное соединение, обогащающее биомассу растений. Оно укрепляет структуру агара, делая его прочным и гибким материалом для трехмерной печати.

В пресс-службе отметили, что эксперименты подтвердили, что новый гидрогель обладает стабильностью в широком диапазоне температур и условий. Это открывает перспективы для создания биосовместимых полимерных каркасов для имплантатов, а также для использования в пищевой промышленности, косметологии и медицине.