Российские ученые создали программу для опреснения воды теплом от батарей

Опубликовано 28 ноября 2025, 17:291 мин.
Российские ученые создали программу для опреснения воды теплом от батарейРазработка использует бесполезное сбросное тепло
Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и запатентовали компьютерную программу для опреснения воды. Уникальность решения заключается в использовании сбросного тепла, которое выделяется в процессе работы солнечных батарей и обычно тратится впустую.
Программа, написанная на языке Python, автоматически снимает данные с подключенных к батареям ТЭНов. Она рассчитывает температуру и выводит показания нагреваемой воды, интегрируя бесполезное тепло в технологический процесс опреснителя.
Ранее ученые уже запатентовали устройство для очистки морских и грунтовых вод, работающее на электричестве от солнечных панелей. Новая разработка дополняет его, позволяя задействовать излишки тепла также для нагрева других теплоносителей.
Программа не требует специальных знаний для использования и будет полезна предприятиям, занимающимся химической очисткой воды и станциям на возобновляемой энергии.