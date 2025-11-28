Российские ученые создали программу для опреснения воды теплом от батарей

Программа, написанная на языке Python, автоматически снимает данные с подключенных к батареям ТЭНов. Она рассчитывает температуру и выводит показания нагреваемой воды, интегрируя бесполезное тепло в технологический процесс опреснителя.

Ранее ученые уже запатентовали устройство для очистки морских и грунтовых вод, работающее на электричестве от солнечных панелей. Новая разработка дополняет его, позволяя задействовать излишки тепла также для нагрева других теплоносителей.

Программа не требует специальных знаний для использования и будет полезна предприятиям, занимающимся химической очисткой воды и станциям на возобновляемой энергии.