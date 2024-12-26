В России
Опубликовано 26 декабря 2024, 00:33
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Российские ученые создали программу для улучшения наблюдений за космосом

Алгоритм поможет повысить точность мониторинга
Российские ученые из МФТИ разработали программу, которая позволяет восстанавливать высококачественные изображения космических объектов с помощью наземных телескопов. Эта разработка значительно улучшит мониторинг околоземного пространства и навигацию в космосе.
Российские ученые создали программу для улучшения наблюдений за космосом

© Ferra.ru

По словам заведующей лабораторией исследования радиолокационных алгоритмов МФТИ Натальи Завьяловой, точность космической навигации требует прогрессивных технологий, и моделирование играет ключевую роль в решении этой задачи. Разработанный алгоритм позволяет повысить точность отслеживания объектов в околоземном пространстве и внутри Солнечной системы.

Для создания программы ученые тщательно изучили, как различные факторы, такие как траектория и скорость объектов, а также взаимодействие света с атмосферой и оптическими системами телескопов, влияют на изображения небесных тел и космического мусора. Это знание позволило создать программный пакет, который с высокой точностью моделирует, как будет выглядеть объект при наблюдении через неподвижный телескоп или телескоп, следящий за его движением.

Программа оценивает эффективность работы телескопов, учитывая искажения, связанные с атмосферой и оптическими компонентами. Этот подход помогает улучшить работу существующих систем и повысить качество мониторинга космоса.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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