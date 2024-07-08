В России
Опубликовано 08 июля 2024, 17:16
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Российские ученые создали протез-трансформер голеностопа

Он заменит до четырех импортных аналогов
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали голеностопный протез-трансформер. Новая разработка заменяет до четырех импортных аналогов, а также не требует дорогостоящего обслуживания.
Российские ученые создали протез-трансформер голеностопа

© Ferra.ru

Главный научный сотрудник ЮУрГУ Сергей Сапожников сообщил, что новый протез обладает регулируемыми характеристиками, позволяя пациентам самостоятельно адаптировать его под разные режимы ходьбы. В отличие от импортных моделей, стоимость которых может достигать 500 тыс. рублей, и которые требуют регулярного обслуживания в сервисных центрах, российский протез экономит значительные средства.

Протез изготовлен из композитных материалов, что делает его прочнее и долговечнее зарубежных аналогов. Он позволяет заменять пяточную часть в зависимости от потребностей пациента, что делает его универсальным решением для различных условий использования.