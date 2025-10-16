Российские ученые создали противораковый препарат с сахаром

Исследователи соединили светочувствительные молекулы порфирины с 2-дезокси-D-глюкозой. Эта молекула сахара служит своеобразной приманкой, заставляя опухолевые клетки активнее поглощать лекарственное вещество. При облучении светом препарат активируется и уничтожает раковые клетки.

Метод протестирован на нескольких типах опухолевых клеток, включая рак шейки матки и молочной железы. Эксперименты показали, что новое соединение эффективно уничтожает злокачественные клетки, не повреждая здоровые ткани.

Разработка сочетает два терапевтических эффекта: блокировку энергообмена в опухолевой клетке и активацию фотосенсибилизатора при облучении. Такой подход позволяет сделать лечение более целенаправленным и безопасным.