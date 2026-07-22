В России
Опубликовано 22 июля 2026, 15:02
1 мин.

Российские ученые создали прототип нейростимулятора для борьбы с мигренью

Устройство работает через электроды и смартфон
В пресс-службе Пензенского государственного университета (ПГУ) сообщили, что ученые вуза разработали прототип системы чрескожных нейростимуляторов для купирования и профилактики приступов мигрени. Устройство воздействует на периферические нервы головы с помощью электрических импульсов.
Российские ученые создали прототип нейростимулятора для борьбы с мигренью

© Ferra.ru

Система включает автономные электроды размером 7 на 3 см с микроконтроллерами, управляемые через мобильное приложение по Bluetooth. Устройство поддерживает пять режимов стимуляции с регулируемыми параметрами: частота от 60 до 120 Гц, длительность импульсов от 150 до 850 микросекунд, сила тока от 0 до 16 мА. Один заряд рассчитан примерно на четыре часа работы или около 30 сеансов длительностью 15−20 минут.

Разработка прошла испытания на компьютерной модели. В дальнейшем ученые планируют добавить в приложение персонализированного помощника для подбора режимов воздействия. Над проектом также работают специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета, компаний ЗАО Научно-производственное предприятие (НПП) «МедИнж» и ООО «Инженейро».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии
,
#здоровье
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Российские ученые создали прототип нейростимулятора для борьбы с мигренью