Российские ученые создали прототип устройства для лечения рака микроволнами

Комплекс включает антенну, подключенную к микроволновому генератору, которая вводится в опухоль. Электромагнитная энергия нагревает молекулы воды в ткани, вызывая разрушение опухоли. Микроволновое воздействие локализовано, поэтому здоровые ткани и жизненно важные органы не повреждаются.

Устройство рассчитано на лечение рака молочной и щитовидной железы, а также новообразований в легких, печени и почках. Продолжительность процедуры составляет около 20 минут, требуется только местная анестезия и один хирург, что сокращает время и упрощает вмешательство по сравнению с открытой операцией.

Прототип на 70% состоит из отечественных компонентов и способен воздействовать на опухоли размером от 6,5 до 70 мм. Разработки ведутся при участии Сеченовского университета, Новосибирского госуниверситета и научных институтов Сибирского Академгородка. Выход устройства на российский рынок планируется в 2029 году, на международный — в 2032 году.