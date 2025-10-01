Российские ученые создали ранозаживляющие покрытия из трески

Опубликовано 01 октября 2025, 20:441 мин.
Российские ученые создали ранозаживляющие покрытия из трескиБиоматериалы из рыбного коллагена ускоряют восстановление тканей
Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) разработали новые ранозаживляющие покрытия на основе коллагена, полученного из отходов переработки трески. Разработка представляет собой биологически активные пленки, губки и скаффолды, способствующие регенерации тканей.
Особенность материалов заключается в их самостоятельной антимикробной активности. Покрытия без дополнительной обработки препятствуют развитию бактерий и плесневых грибов, что особенно важно при использовании в нестерильных условиях. Исследователи отмечают, что подобные отечественные аналоги на рынке в настоящее время отсутствуют.
Технология основана на модификации коллагена методами радикальной химии. Это позволяет создавать прочную трехмерную матрицу, необходимую для эффективного восстановления поврежденных тканей. Лабораторные испытания уже подтвердили биосовместимость и высокую ранозаживляющую эффективность новых материалов.