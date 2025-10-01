Российские ученые создали ранозаживляющие покрытия из трески

Особенность материалов заключается в их самостоятельной антимикробной активности. Покрытия без дополнительной обработки препятствуют развитию бактерий и плесневых грибов, что особенно важно при использовании в нестерильных условиях. Исследователи отмечают, что подобные отечественные аналоги на рынке в настоящее время отсутствуют.

Технология основана на модификации коллагена методами радикальной химии. Это позволяет создавать прочную трехмерную матрицу, необходимую для эффективного восстановления поврежденных тканей. Лабораторные испытания уже подтвердили биосовместимость и высокую ранозаживляющую эффективность новых материалов.